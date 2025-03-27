Nevhehir’de feci kaza! İki otomobil birbirine girdi! 4 yaralı

Kaza, Cevherdudayev Mahallesi Hacıbektaş Veli Bulvarı Çat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait Anıl Çankaya kullandığı 16 BCV 712 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen Arda Solhan'ın kullandığı 50 ADZ 577 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.