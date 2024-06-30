Nevmekan’lara CHP darbesi

Yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP yönetimleri halka kesintisiz hizmetleri 'İsraf' gerekçesiyle kapatmaya başladı. Bu belediyelerden biri de Üsküdar Belediyesi oldu. 31 Mart sonrasında birçok skandal karara imza atan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, bu kez de üniversitelilerin vazgeçilmezi haline gelen kafekütüphane Nevmekan'ları kapatmaya, 24 saat açık kütüphanelerin kullanım sürelerini de saat 18.00 ile sınırlamaya başladı. 2016 yılında Bağlarbaşı'nda ilk şubesi açılan ve hem kütüphane hem de kafe olan 'Nevmekan'lar, gençler için çoğunluğu 24 saat açık, ücretsiz çay, çorba ve kek gibi yiyeceklerlerle hizmet verirken ders çalışan gençleri motive etmesiyle tam not aldı. Ancak bu güzide mekanlardan biri olan Nevmekan Kuzguncuk, tadilat gerekçesiyle CHP'li yönetim tarafından kapatıldı. Diğer Nevmekan kütüphanelerinin ise saat 18.00'da kapatılacağı belirtildi.Kütüphane-kafelerin mimarı olan eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karara tepki gösterdi. Türkmen, "Açılalı 1 yıl olmamış. Nevmekan'ı tadilat yapıyoruz diyerek kapatmak, gençlerin evi olan bir kütüphaneyi tam da yaz okulu zamanı 18:00'de kapatmak... Sevgili gençler, bunlar siyaset üstü eserler ve kimsenin malı değil, sadece sizin. Sizden ricam, haklarınıza sahip çıkın" dedi. Dedetaş, AK Parti döneminde 6 bin aileye verilen aylık bin 500 TL pazar desteğini iptal ederek ilçede yaşayan 60 yaş üstüne yılda toplam 5 bin TL verileceğini aktardı. Bu uygulama ile 2024 yılında 2 bin 500 TL alacak olan 6 bin aileyi mağdur eden Dedetaş, 5 bin TL'lik yardımı ise 5 bin kişiyle sınırladı. Dedetaş, vatandaşın depreme karşı güvenli evlerde oturmasına olanak sağlayan kentsel dönüşüm çalışmalarını da iptal ederek binlerce aileyi mağdur etti.