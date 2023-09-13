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Giriş Tarihi: 14.9.2023

Nice Aybüke’ler var

Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın: Kızımın hayatını anlatan bir film çekilmesi bizi çok mutlu etti. Bu güzel vatanda kızım gibi nice Aybüke’ler var

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Nice Aybüke’ler var
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de öğrencilerinin karnelerini dağıtıp eve dönerken, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın (23) babası, Aybüke öğretmenin hayatını anlatan filmle ilgili SABAH'a konuştu. Çekimleri süren "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı film 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.



'ÇOK MUTLU OLDUK'
Aybüke öğretmenin Karabük'te yaşayan babası Sadık Yalçın, "Kızım oraya seve seve gitti. Hatta anne ve babası olarak, 'Oralar tehlikeli' dediğimizde, 'Ben gitmezsem, o gitmezse oradaki bizim çocuklarımıza kim eğitim verecek, bu vatana millete hayırlı evlat olarak yetişmelerini kim sağlayacak?' diyerek göreve başladı. Öğretmenliği ve çocukları çok seviyordu. Bu güzel vatanımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmek adına şehit oldu. Böyle bir film düşünüp çekmeleri bizi çok mutlu etti ve onurlandırdı. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederiz. Şunu anladık ki bu güzel vatanda kızım gibi nice Aybüke'ler var. Onlar olduğu sürece bizi kimse bölemez. Hain terör örgütü bunu böyle bilsin" dedi.



Öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ile babası Sadık Yalçın, şehidin hayatının beyazperdeye aktarılacağı filmin setini ziyaret etmişti. Aybüke öğretmeni, Nihayet Şahin canlandırıyor.

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Nice Aybüke’ler var
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