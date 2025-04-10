Nihan Günay HKÜ’lülerle buluştu

Hukuk Amfi'de gerçekleşen, moderatörlüğünü HKÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Eminoğlu'nun yaptığı programa, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ-SEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sema Mercanoğlu Erin, Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özgüner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gazetecilik mesleğine adım attığı ilk günden itibaren karşılaştığı zorlukları ve bu süreçte edindiği tecrübeleri anlatan ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay, ana haber sunuculuğuna uzanan kariyer yolculuğunu, sektörde karşılaştığı ön yargıları ve kadın gazetecilerin medya içerisindeki yerini anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program sonunda, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay'a teşekkür belgesi takdim etti.