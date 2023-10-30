Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından NUN Okulları öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yaptığı korkunç katliama 'Bilinmesi gereken sorular' başlıklı bir video ile dikkat çekti.
NUN OKULLARI ÖĞRENCİLERİNDEN FİLİSTİN FARKINDALIĞI
NUN Okulları öğrencileri dünya barışı ve insan hakları konusunda ve geleceği daha adil bir yer haline getirmek için Filistin hakkındaki soruları yanıtladı. Öğrenciler Filistin'i, yalnızca coğrafi bilgileriyle değil, aynı zamanda insanlık ve adalet perspektifiyle de ele aldı.
"Siyonizm nedir?", "Kuffiye nedir?", "6 gün savaşları sonucunda İsrail hangi bölgeleri işgal etmiştir?" gibi sorulara yanıt veren öğrencilerin Filistin farkındalığı takdirle karşılandı.
İşte NUN Okulları öğrencilerinin Filistin farkındalığı yaratmak adına verdikleri yanıtlar:
NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı