NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı

NUN OKULLARI ÖĞRENCİLERİNDEN FİLİSTİN FARKINDALIĞI

NUN Okulları öğrencileri dünya barışı ve insan hakları konusunda ve geleceği daha adil bir yer haline getirmek için Filistin hakkındaki soruları yanıtladı. Öğrenciler Filistin'i, yalnızca coğrafi bilgileriyle değil, aynı zamanda insanlık ve adalet perspektifiyle de ele aldı.