NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı

NUN Okulları öğrencileri, İsrail’in Filistin halkına yaptığı korkunç katliamı coğrafi, insanlık ve adalet perspektifiyle ele aldı. Öğrenciler, Filistin halkına yapılan katliama ‘Bilinmesi gereken sorular’ başlıklı bir video ile dikkat çekti.