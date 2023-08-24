NUN Okulları’nın büyük başarısı

Eğitim camiasının önde gelen kurumlarından NUN Okulları'ndan mezun olan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. NUN Okulları mezunu gençler, Türkiye'nin ve dünyanın en köklü üniversitelerine yerleşti.NUN Okulları'ndan aldıkları kaliteli eğitimi girdikleri sınavlara da yansıtan gençler, yurtiçi ve yurtdışında parmakla gösterilen üniversitelere yerleşme başarısı gösterdi. İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversirtesi, İstanbul Üniversitesi gibi önemli devlet üniversitelerinin yanı sıra söz sahibi birçok vakıf üniversitesi sıralarına da NUN Okulları öğrencileri yerleşti.NUN Okulları mezunları, tıp eğitiminden, mühendisliğe, hukuktan mimarlığa, psikolojiden ekonomiye kadar geleceği aydınlık üniversitelerin kapılarını araladı. Mezunların başarısı sadece yurtiçiyle sınırlı da kalmadı. Stanford Üniversitesi, King's College London Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Queen Mary Üniversitesi, Imperial College London Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, UPENN Wharton Üniversitesi, College London Üniversitesi, Amsterdam Üniversitesi, New York Üniversitesi gibi dünyanın sayılı üniversitelerinde de NUN Okullları mezunu gençler yer alacak. Söz konusu üniversitelerde, bilgisayar bilimlerinden, biyokimyaya, hukuk ve politikadan mühendisliğe kadar pek çok alanda eğitim görecek.