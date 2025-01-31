Nusaybin’de 62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu

Olay, dün akşam saat.18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris mezarlığında meydana geldi. Edinen bilgi göre, dün akşam saatlerinde 62 yaşındaki Azime Yıldız, Moris mezarlıktaki oğlunun mezarını ziyaret etti. Yıldız, Ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında yere yığıldı. Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, Yıldız'ı yerde hareketsiz halde buldu. Vatandaşların haber verilmesi üzerine bölgeye Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldız'a yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirti. Yıldız'ın cenazesi polis ekiplerin incelemesinden sonra Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsiden sonra Yıldız'ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yıldız'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.