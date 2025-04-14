O gerçekçi bir halk adamıydı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, Çukurova Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "4 Şehir 4 Mekân 4 Akif" sempozyumunun Adana oturumu, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan amfisinde gerçekleştirildi. "Mehmet Akif Ersoy'un Şahsiyeti ve Adana Günleri" temalı sempozyumun açılış konuşmasını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gazi Doğan gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıkan ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de konuşmalarıyla Mehmet Akif Ersoy'u andı. Prof. Dr. Beriş, "Şiirlerinde ve nesirlerinde, her daim gördüğü yanlışlıkları, haksızlıkları haykırmaktan geri durmadı. O birçok çağdaşı gibi köşeye çekilip hayal kuran ve yalnız bu hayalleri kaleme alan ütopyacı bir düşünür değildi. Toplumun derdini kendi derdi sayan, gerçekçi bir halk adamıydı" dedi.