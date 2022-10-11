O sanıktan pes dedirten savunma

İstanbul Avcılar'da saplantılı şekilde âşık olduğu ancak olumsuz yanıt aldığı Yasemin Uzunçelebi'nin (42) yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Yıldız (30), mahkemede, hayata dair hayalleri olduğunu belirterek öldürme niyeti olmadığını öne sürdü. Dehşet veren olay, 5 Ekim 2020'de meydana geldi. Mehmet Yıldız, evine gizlice girdiği Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktü. Kimyasal maddenin etkisiyle yüzü ve gözleri feci şekilde yanan Uzunçelebi, görme yetisini kaybetti. Yıldız hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi ile açılan davanın 3. celsesi önceki gün görüldü. Sanık Yıldız, eve girerken üzerinde herhangi bir şey olmadığını belirterek olayın kaza olduğunu ileri sürdü. Genç kadının hayatını karartan Yıldız, "Yasemin'i öldürme gibi bir düşünceye kapılmadım, benim hayatla ilgili hayallerim vardı" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.