Oğlunu kurtarmak isterken öldü

Olay Narlık Mahallesi'nde yaşandı. Çobanlık yapan Ramazan Aslan, oğlu Melih ile birlikte keçi otlatmaya çıktı. Küçük çocuk hayvanları otlattıkları sırada sulama kanalına düştü. Oğlunun kanala düştüğünü gören baba suya atlayarak Melih'i kurtarmaya çalıştı.
Baba Aslan'ın yardım çığlığını duyan vatandaşlar, suya atladı. Vatandaşlar küçük çocuğu kıyıya çıkartmayı başarırken, baba akıntıya kapılıp gözlerden kayboldu. Su altı ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda babanın cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.
Vatandaşlar tarafından kurtarılan Melih Aslan'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.