Türkiye’nin mühendis kızları projesinde 60 bin öğrenciye ulaşıldı

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, ülke genelindeki üniversitelerde mühendislik eğitimi alan kız öğrencileri burs, mentorluk, eğitim, staj ve kariyer programlarıyla desteklerken, lise öğrencilerine ise farkındalık çalışmaları ve kadın-erkek fırsat eşitliğine odaklanan Eşitlik Mührü Programı ile ulaşıyor. Kapsayıcı bir sosyal fayda modeli oluşturan program böylece mühendislikte fırsat eşitliği sağlanması ve kadın mühendislerin istihdam oranlarının artırılması yönünde etki alanını her geçen gün genişletiyor. Programın üçüncü fazının devreye alınmasıyla projenin sürdürülebilirliği ve etki alanının genişletilmesi adına yeni iş birliklerinin ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

GÖKTAŞ: ULUSLARARASI BİR GİRİŞİM

11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü'nde İstanbul'da düzenlenen 3. Faz Sözleşmesi İmza Töreni'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, projeden faydalanan öğrenciler, mezunlar, mentörler, paydaş şirketlerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni daha ileriye taşıyacak bir adımı hep birlikte atıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan'da da hayata geçirilen bu girişim, genç kız mühendisler yetiştirerek uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyor ve bizleri oldukça gururlandırıyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile genç kızların bu meslek dallarında güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz" dedi.

ÖZDEMİR: DAHA ADİL VE EŞİT BİR TEMSİL

"Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin ortaya çıkış amacı erkek egemen STEM alanlarında kadın istihdamını artırarak güçlendirmek" diyen Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise "Kadınların, erkek egemen bir endüstride kendilerine yer açmalarının ve varlıklarını sürdürmelerinin ne denli zor olduğunu bizzat tecrübe eden biri olarak, bu projenin benim için yeri çok özel. Bugün geldiğimiz noktada, iyilik hareketimizin etki alanını genişlettiğini, daha fazla kadına ve kız çocuğuna ulaşarak onlara ilham ve cesaret verdiğini görmekten büyük bir gurur duyuyorum. Mühendislik gibi hızla dönüşen bir alanda, kadınların daha adil ve eşit temsil edilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.