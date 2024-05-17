Öğretmen atama takvimi 2024: Ön başvuru duyurusu! MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği gibi branşlarda dikkat çeken kontenjanlar takip ediliyor. Öğretmen atama takvimi MEB kılavuzu gündemde. Ön başvuru tarihleri kapsamında işlemler gerçekleştirilecek. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda takip edilen atamaya ilişkin duyuru yayımlandı. Peki; 20 bin öğretmen ataması ne zaman başlıyor?
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU YAYIMLANDI!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.
ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN İLK ADIM!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması olacak.
20 Mayıs itibarıyla işlemler başlayacak. İşte, takvim:
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024
20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı
ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI
Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:
Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325
İngilizce Öğretmenliği: 968
Türkçe Öğretmenliği: 804
Kimya / Kimya Teknolojisi: 468
Okul Öncesi Öğretmenliği: 903
Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499
Rehberlik: 1.597
Sınıf Öğretmenliği: 3.263