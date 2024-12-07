Öğretmen, otizmli öğrenciyi darp etmişti: O görüntüler yürekleri sızlattı!

Çocuğun kendisini ifade edemediğine dair raporlar dahi alındı. Soruşturma devam ediyor. Eğitim kurumuna çocuklarımızı, evlatlarımızı güvenli bir şekilde eğitim alsınlar diye veriyoruz. Fakat benim çocuğum darbedildi. Çocuğum aynı kurumda aynı öğretmenlerden eğitim almaya devam ediyor. Soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan olayla ilgili idari soruşturmanın da başlatıldığı ve öğretmenlerin sınıflarının değiştirildiği belirtildi.