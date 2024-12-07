Ankara'da özel eğitim okulunda 'otizmli öğrenciyi darp' soruşturması

Ankara'da yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin (10) eğitim gördüğü özel eğitim ve uygulama okulunda darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Dosyada darp iddiasına dair güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı. Görüntüde öğretmenlerden M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı, Z.B.'nin kulağından çektiği, diğer öğretmenlerin de çocuğun saçından ve kollarından tuttuğu görüldü.