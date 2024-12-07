Ankara'da özel eğitim okulunda 'otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
Ankara'da yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin (10) eğitim gördüğü özel eğitim ve uygulama okulunda darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Dosyada darp iddiasına dair güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı. Görüntüde öğretmenlerden M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı, Z.B.'nin kulağından çektiği, diğer öğretmenlerin de çocuğun saçından ve kollarından tuttuğu görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:49
04:50
Ankara'da özel eğitim okulunda 'otizmli öğrenciyi darp' soruşturması 07.12.2024 | 12:46
01:11
SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü'nde binadaki patlama anı kamerada 07.12.2024 | 09:50
01:12
Bursa'da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti 07.12.2024 | 09:01
00:28
05:37
İstanbul Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti 07.12.2024 | 08:43
00:25
İstanbul Beylikdüzü'nde giriş katındaki dairede patlama 07.12.2024 | 08:21
03:19
01:44
00:19
00:47
Samsun'da 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi 06.12.2024 | 12:23
02:20
01:33
Bursa'da ahşap ev alev alev yandı, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 06.12.2024 | 11:25
02:08
Avcılar’da mağazadan 2 bin liralık çantayı çalan şüpheli kamerada | Video 06.12.2024 | 11:24
01:55
00:40
Sübhaneke okuyan muhabbet kuşu görenleri hayrete düşürdü | Video 06.12.2024 | 10:44
00:33
Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 06.12.2024 | 10:26
00:54
01:24
Mersin'de konaklama tesislerine denetim 337 bin TL ceza kesildi | Video 06.12.2024 | 09:52