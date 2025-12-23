Okul bahçesinde dehşet saçtı

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul bahçesinde okul müdürüne tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan müdür hastaneye kaldırıldı. M.K. ve babası gözaltına alındı.Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Göğsünden ağır yaralanan Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.Öğrenci M.K. ve babası Y.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, baba Y.K.'ya ait tüfeğe el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve babası Y.K. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.