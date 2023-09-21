Okul yolunda motosikletli ölüm

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen (17), dün sabah aynı lisenin 10'uncu sınıf öğrencisi olan arkadaşı İlker Cura'yı (15) alarak motosikletiyle okula gitmek üzere yola çıktı. Ancak Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Sarıkız Kavşağı'nda kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Motosikletten fırlayan ve yaklaşık 200 metre sürüklenen iki arkadaş olay yerinde öldü.Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kayı Köyü Kavşağı'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç menfeze çarptı. Araçta bulunan İsmail Yılmaz (69) ve Naile Yılmaz (67) ölürken, sürücü Kasım Yılmaz (40) ile Yasin Yılmaz (46) yaralandı.Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyondaki Nihat Akçin öldü. Kamponun sürücüsü ise yaralı kurtuldu.Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda kontrolden çıkarak devrilen ve refüje çarpan motosikletin sürücüsü Görkem Taşdemir (23) öldü.Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Levent Vuruşman (30) öldü.