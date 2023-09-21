Kazada ölen lise öğrencileri gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı

Kaza, Alaşehir ilçesinde dün (Perşembe) sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen, okula giderken kullandığı motosiklet kontrolünü yitirdi. Motosiklet kaldırıma çarparken, Türkmen ve yanındaki aynı lisede 10'uncu sınıf öğrencisi İlker Cura, yola savrulup, yaklaşık 20 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen ve Cura'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

İlçeyi yasa boğan kazada hayatını kaybeden İlker Cura, Alaşehir Narlıdere Mezarlığı'nda, Kerem Faruk Türkmen ise Bahadır Mahallesi Mezarlığı'nda öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeleri bir cenaze arabasında yan yana getirilen iki arkadaştan, önce İlker Cura'nın cenazesi önce toprağa verildi, daha sonra Kerem Faruk Türkmen'in cenazesi toprağa verildi.

CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ KILDIRDI

Cenaze namazını Alaşehir müftüsü Mehmet Ali Dilek kıldırdı. Cenaze törenlerine Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim müdürü Hüseyin Güneş, öğrencilerin okudukları okul müdürü Hakan Özkan öğretmenleri ve arkadaşları, İlker Cura'nın babası Eşref, annesi Hayriye ve sevenleri katıldılar.

İlker Cura'nın toprağa verilmesinden sonra Kerem Faruk Türkmen'in cenazesi Bahadır Mahallesi'nde toprağa verildi. Törene aynı protokol, babası Mehmet, annesi Cemile ve arkadaşları katıldı.