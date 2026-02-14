Okullarda iftar sofraları kurulacak

Ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılacak. Bu çerçevede 81 ilde ramazana yönelik 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenecek. Ramazan boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik "İftarda Konuşalım" söyleşi programları düzenlenecek. Okul-aile işbirliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.

MAARİF MODELİ İLE UYUMLU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda şunlar kaydedildi: "Okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ile uyumlu, erdem-değer-eylem çerçevesi ve sosyal duygusal öğrenme becerileri doğrultusunda, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okul imkânları dikkate alınarak gizlilik, mahremiyet ve insan onurunu koruyucu hassasiyetler gözetilerek gönüllülük esasına göre planlanacak. Etkinlikler, eğitim ortamlarının niteliğini destekleyecek ve okul dışı öğrenme ortamları çalışmalarının verimliliğini artıracak şekilde, hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilecek."