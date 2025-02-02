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Giriş Tarihi: 3.2.2025

Öldüren diş çekiminde 4 şüpheliye 9 yıl istendi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Öldüren diş çekiminde 4 şüpheliye 9 yıl istendi
BURSA Osmangazi'de 10 Kasım 2023'te 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'i özel bir kliniğe götüren Elena ve Aydın Sönmez çifti, 3 gün sonra oğullarının vefatıyla sarsılmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava ileriki günlerde başlayacak.
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Öldüren diş çekiminde 4 şüpheliye 9 yıl istendi
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