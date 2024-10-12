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Giriş Tarihi: 13.10.2024

Öldüren yumruğa 12 yıl istendi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Öldüren yumruğa 12 yıl istendi
Konya'da iki ay önce trafikte tartıştığı sürücünün babası 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren'e yumruk atıp ölümüne neden olan boksör Mehmet Ali Demirbağ (19) hakkında soruşturma tamamlandı. Demirbağ hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede lisanslı ve ödüllü kick boks, muay thai ve ragbi sporcusu olan Demirbağ'ın sporcu ahlakından beklenen tavırların aksine eylemde bulunduğu belirtildi.
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Öldüren yumruğa 12 yıl istendi
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