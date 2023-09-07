Ölüm en mutlu günlerinde geldi! Yeni evlenen çiftte kahreden detay

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, önceki gün Longoz Ormanları'ndaki bungalov evlerle birlikte sele kapılarak kaybolan 6 kişiden dün 3'ünün daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 5'e yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise bir uçak ve 2 helikopterin de desteğiyle sürüyor.