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Giriş Tarihi: 1.8.2022 11:28

Ölümlü Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya bugün ATV’de!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ölümlü Dünya filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak gibi ünlü oyuncuların başrolde yer aldığı filmde lokanta işletmeciliğinin yanı sıra nesillerdir köklü bir teşkilatın bünyesinde çalışan Mermer ailesinin aksiyon dolu hayatı gözler önüne seriliyor. Komedi filmlerine ilgi duyanlar için bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımın konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Peki Ölümlü Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Ölümlü Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya bugün ATV’de!

Ölümlü Dünya filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 yılında vizyona giren yapımda 8 kişiden oluşan bir ailenin görünenin aksine karanlık sırlarını konu almasını izleyeceğiz. Peki Ölümlü Dünya konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var?

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2017 yapımı Ölümlü Dünya filminin başrolünde Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Komedi türündeki bu film şimdiden konusuyla merak edildi.

Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde, sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sır vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümlü Dünya filminin önemli bir kısmının geçtiği lokanta sahneleri Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirildi.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI KİM?

Ahmet Mümtaz Taylan

Alper Kul

Sarp Apak

İrem Sak

Doğu Demirkol

Feyyaz Yiğit

Meltem Kaptan

Özgür Emre Yıldırım

Mehmet Özgür

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Ölümlü Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya bugün ATV’de!
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