Olympiacos-Anadolu Efes EuroLeague maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE NASIL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI?

Lacivert-beyazlı ekip ilk üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Sezona Barcelona deplasmanında başlayan Anadolu Efes, parkeden 89-82 mağlup ayrıldı. İkinci haftada Real Madrid'i İstanbul'da 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ardından Kızılyıldız deplasmanında 77-72'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

Olympiacos karşılaşması bu nedenle Anadolu Efes için yeniden galibiyet çizgisine dönme fırsatı olacak.