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Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:56 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:57

Olympiacos-Anadolu Efes EuroLeague maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de sezona tempolu bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 4. hafta mücadelesinde bu kez Yunanistan deplasmanına çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, Olympiacos karşısında kazanmayı hedeflerken maçın yayın bilgileri de basketbolseverlerin gündeminde yer aldı. Olympiacos - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar...

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Olympiacos-Anadolu Efes EuroLeague maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Olympiacos ile Anadolu Efes, EuroLeague'de son yıllarda birçok kez karşı karşıya geldi. İki ekibin yeniden buluşacağı mücadelede Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında mücadele gösterecek. Karşılaşma öncesinde takımların son durumu ve maç programı da netleşti.

OLYMPIACOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Olympiacos'un konuğu olacak. Karşılaşma 9 Ekim Cuma günü saat 21.15'te başlayacak ve Yunanistan'daki SUNEL Arena'da oynanacak.

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OLYMPIACOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler mücadeleyi S Sport ekranlarından canlı takip edebilecek. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus üzerinden de izlenebilecek.

ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE NASIL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI?

Lacivert-beyazlı ekip ilk üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Sezona Barcelona deplasmanında başlayan Anadolu Efes, parkeden 89-82 mağlup ayrıldı. İkinci haftada Real Madrid'i İstanbul'da 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ardından Kızılyıldız deplasmanında 77-72'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

Olympiacos karşılaşması bu nedenle Anadolu Efes için yeniden galibiyet çizgisine dönme fırsatı olacak.

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ANADOLU EFES'İN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Olympiacos deplasmanının ardından Anadolu Efes'in Avrupa takvimi yeniden İstanbul'a dönecek. Lacivert-beyazlılar 14 Ekim Çarşamba günü Bayern Münih'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

Efes'in önündeki EuroLeague programının ilk iki maçı şöyle:

  • 9 Ekim: Olympiacos - Anadolu Efes
  • 14 Ekim: Anadolu Efes - Bayern Münih

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Olympiacos-Anadolu Efes EuroLeague maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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