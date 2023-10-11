Önce dayak attı sonra fotoğrafını çekti

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Güngören'e bağlı Sanayi Mahallesi Karaağaç sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz iki şahıs tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kısa süre içerisinde de kavga başladı. Şahıslardan biri, diğerini yaklaşık birbuçuk dakika boyunca tokat ve yumruklarla dövdü. Kavgadan vazgeçip ilerleyen şahıs birkaç defa geri dönüp tokat ve yumruk savurmaya devam etti. Aldığı darbelere dayanamayan şahıs bir süre sonra yere yığıldı.

FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Şahsın yere yığılmasının ardından dayak atan şahsın yaptığı işe şaşırttı. Gayet soğukkanlı davranan şahıs cebinden çıkardığı telefon ile darp ettiği şahsı birkaç kare fotoğraf çekti ve olay yerinden ayrıldı.