‘Önce yaya’ kuralı işlemiyor

Sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmaması ve yayaya öncelik vermemesi birçok ölümlü kazaya neden oluyor. Son dönemde yaşanan kazalarda, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen hafta, yaya geçidinden geçen turizmci Nagihan Yeni (19), Ahmet K.'nın kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 70 metre sürüklenerek hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 4 Ağustos'ta 110 kilometre hızla kırmızı ışıkta geçen sürücü yaya geçidinden geçmeye çalışan Songül Görer'e (64) çarparak ölümüne neden oldu. Diyarbakır'da 25 Temmuzda yaşanna kazada ise, basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), bisikletiyle yaya geçinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Üst üste yaşanan kazalar, tüm kurallara rağmen yaya geçitlerinde meydana gelen kazaların nasıl önlenebileceğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi.Konuyla ilgili SABAH'a değerlendirmede bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı ve Yeminli Adli Trafik Bilirkişisi İhsan Memiş, şunları söyledi:Sorun çok derin. AB Uyum Yasaları çerçevesinde 2018'de değiştirilen Trafik Kanunu'nun 74. maddesi ile sürücünün değil, yayanın hakları önceliğe alındı. Kanun değişti ama sürücü ve yayalar bilinçlendirilemedi. Sürücülerin yayanın can güvenliğine saygı duyup koruması ve yaya geçitlerine yaklaşırken mutlaka hızını azaltması gerek. Ancak birçok sürücü hızını azaltmıyor. Yaya geçidinde durmuyor, yaya geçidinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Işıklı bir yerde, vatandaş yaya geçidinden geçiyorsa, sürücüye yeşil yansa dahi hızını azaltması gerekiyor.Yasalara göre, yayaların da alt ve üst geçitlerinden, trafik polislerinin izin verdiği yerlerden, yaya geçitlerinden, ışıklı işaretlerin olduğu yerlerden geçme mecburiyeti var. Eğer 10 metre sağında ve solunda böyle bir imkân yoksa sağa sola bakma şartıyla ve güven aralığı mesafesini bıraktıktan sonra geçebilir.Okul önlerindeki yaya geçitlerinden önce genellikle kasis var. Ancak trafik literatüründe ve Avrupa'da yaya geçidine kasishız kesici uygulaması yok. Çünkü yaya geçidinden 50 metre önce üçgen kırmızı çerçeveli uyarı levhası var. Bu levha sürücüye 'yaya geçidine yaklaştın, yavaşla, dikkatli ol' diyor. Yani sürücüye Sürücüler buna dikkat etmiyor. Okul servisleri de şehir içinde hız terörü estiriyorlar. Durulmayacak yerlerde duruyor, ani kalkış yapıyorlar. Bütün kuralları ihlal ediyorlar. Kent içerisinde bulvarlarda, caddelerde hız limiti 50 kilometre, sokak aralarında ise 30 kilometredir. Ancak, sürücülerin yüzde 90'ı 80-90 kilometre hızla gidiyor.Kurallara uyulması için Valilikler, Trafik Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Barolar Birliği ve meslek odalarının sürücüyü, yayayı, toplumu bilinçlendirmesi gerek. Türkiye tüm kurumlarıyla seferberlik başlatmalı. Hem sürücüler hem yayalar eğitilmeli.Antalya'da 4 yıl önce ağabeyine çarparak öldüren sürücünün 3 ay sonra serbest kalması üzerine 'Trafik Kazası Önleme Gönüllüsü' olan diş teknisyeni Burcu Fırat (24) ise, "Ağabeyim 3 ay sonra baba olacaktı. Yeğenim babasız doğdu ve şu an 4 yaşında. Yaya geçitlerinden önce mutlaka hıs kesici tümsekler yapılmalı. Eğer o tümsekler olsaydı, basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı da turizmci Nagihan Yeni de benzer birçok kazada ölen vatandaşlarımız da şimdi yaşıyor olacaktı. Trafik kurallarına uyulsun. Araçlar yaya geçitlerinde yavaşlasın. Artık gençlerimiz, çocuklarımız kazalarda ölmesin" dedi. Burcu Fırat, alkollü araç kullanımının engellenmesi ve ağabeyine çarpan sürücünün gereken cezayı alması için, kendin dört bir yanına pankartlar asarak başlattığı kampanya ile 100 bin imza toplamış, bu mücadelesi dünya basınına konu olmuştu./ SABAH