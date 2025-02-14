Önceliğimiz aile değerlerimiz

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, medya yöneticilerini dinledi. Toplantıda yer alan ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan, içerik üretiminde aile değerlerini ön planda tutmaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Türkaslan, "Dizilerimizde toplumsal duyarlılık çerçevesinde gösterdiğimiz içerik seçimindeki özen şiddet, cinsiyet eşitliği ve aile değerleri gibi önemli konularda gösterdiğimiz sorumluluk hem Türkiye'de hem de dünya çapında izleyiciye ulaşan, etki yaratan bir medya gücü oluyor. Yapılan çeşitli araştırmalar, akademik çalışmalar da göstermiştir ki dizilerimizin yurtdışında da büyük ses getirmesinin önemli sebeplerinden biri dizilerimizin ailece, çocuklarla rahatlıkla izlenebilecek içerikler sunuyor olması" ifadesini kullandı.

'ŞİDDETE ÖNLEM ALIYORUZ'

Projelerde kadın-erkek eşitliğine özen gösterdiklerini, cinsiyet ayrımcılığını engellemeye yönelik tedbirler aldıklarını vurgulayan Türkaslan, "Çocukların demagojik, cinsel malzeme olarak kullanılmasına, çocuklara karşı psikolojik şiddet yaratılmasına karşı önlemler alınıyor. Bu tür içeriklere senaryo aşamasında müdahale ediliyor" diye konuştu. Haberlerde kullanılacak dilin de özenle seçilmesi gerektiğini belirten Türkaslan, şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddet olayları haberleştirilirken şiddeti mahkûm eden toplumsal algı oluşturulmaya çalışılmalı, şiddetin cezasız kalmayacağına dair kamuoyu bilgilendirilmeli. Mağdur değil, şiddet ve suçluyu cezalandıran bir dil kullanılmalı. Kadına yönelik şiddet olaylarını haberleştirirken toplumsal algı oluşturmaya, şiddetin cezasız kalmayacağı mesajını vermeye özen gösteriyoruz."

DİJİTAL MEDYA VURGUSU

DİJITAL medya üzerinden yayılan içeriklerin gençlere filtrelenmeden sunulmasının çocukların gelişiminde olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çeken Hacı Ali Türkaslan, "Denetimsiz yeni medya araçları, sosyal medya, dijital platformlar şiddeti yalnızca göstermiyor, aynı zamanda deneyimlemesine de olanak sağlıyor. Hem ebeveynlerin hem de devletin çocukları, gençleri, kadınlarımızı yeni medya şiddetinden korumak için daha fazla sorumluluk taşıması gerekiyor" açıklamasını yaptı.