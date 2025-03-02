Ordu’da feci kaza! Otomobil marketin içine daldı: 3 yaralı

MARKETE DALAN OTOMOBİL PANİĞE NEDEN OLDU

İddiaya göre, Mevlüt Kuru yönetimindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla bir marketin içine daldı!

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle sürücü Mevlüt Kuru, eşi Fatma Kuru ve Kübra Koç yaralandı.