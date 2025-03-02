Ordu’da feci kaza! Otomobil marketin içine daldı: 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi, Ayanikola mevkisinde meydana geldi.
MARKETE DALAN OTOMOBİL PANİĞE NEDEN OLDU
İddiaya göre, Mevlüt Kuru yönetimindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla bir marketin içine daldı!
3 KİŞİ YARALANDI
Kazanın etkisiyle sürücü Mevlüt Kuru, eşi Fatma Kuru ve Kübra Koç yaralandı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın hızla markete girdiği, içerideki müşterilerin panikle kaçıştığı görülüyor.
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.