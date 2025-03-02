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Giriş Tarihi: 2.3.2025 17:19

Ordu’da feci kaza! Otomobil marketin içine daldı: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, markete daldı! Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Ordu’da feci kaza! Otomobil marketin içine daldı: 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi, Ayanikola mevkisinde meydana geldi.

MARKETE DALAN OTOMOBİL PANİĞE NEDEN OLDU

İddiaya göre, Mevlüt Kuru yönetimindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla bir marketin içine daldı!

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle sürücü Mevlüt Kuru, eşi Fatma Kuru ve Kübra Koç yaralandı.

Çevrede büyük paniğe neden olan kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın hızla markete girdiği, içerideki müşterilerin panikle kaçıştığı görülüyor.

Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Ordu’da feci kaza! Otomobil marketin içine daldı: 3 yaralı
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