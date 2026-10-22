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Giriş Tarihi: 22.10.2026 13:36

Orionid meteor yağmuru bitti mi, Türkiye'den görülebilir mi? Orionid meteor yağmuru zirve yaptı!

Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kalan parçacıkların oluşturduğu Orionid meteor yağmuru, gökyüzündeki en yoğun dönemini geride bıraktı. Zirve gecesini kaçıranlar için meteorların ne kadar süre daha izlenebileceği ve Türkiye'deki gözlem koşulları araştırılıyor. Peki, Orionid meteor yağmuru bitti mi, Türkiye'den hala görülebilir mi?

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Orionid meteor yağmuru bitti mi, Türkiye’den görülebilir mi? Orionid meteor yağmuru zirve yaptı!
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Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Orionidler, zirve gecesinin ardından da ilgi görmeye devam ediyor. Gökyüzünde beliren ışık izlerini yakalamak isteyenler için önümüzdeki gecelerin yeni bir fırsat sunup sunmayacağı ve meteor yağmurunun ne zaman tamamen sona ereceği ise henüz yanıt bekleyen sorular arasında.

ORİONİD METEOR YAĞMURU BİTTİ Mİ?

Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yoğun dönemini yaşadı. Her yıl Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı parçacıklarla ortaya çıkan bu doğa olayı, zirve gecesinin ardından da devam ediyor.

Gökyüzü takvimine göre 2 Ekim'de başlayan meteor hareketliliği, 7 Kasım tarihine kadar sürecek. Ancak en yoğun gece geride kaldığı için ilerleyen günlerde görülebilecek meteor sayısının azalması bekleniyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Orionidler, hem Kuzey hem de Güney Yarım Küre'den gözlemlenebilen gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Orionid meteor yağmuru, 22 Ekim itibarıyla Türkiye'den de görülebilir. Gökyüzünün açık olması durumunda meteorların oluşturduğu ışık izlerini çıplak gözle fark etmek mümkün. Özellikle şehir merkezlerinden uzak, karanlık alanlarda meteorları görme ihtimali artıyor.

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ORİONİD METEOR YAĞMURUNDA SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLEBİLİR?

Orionidler, her yıl düzenli olarak gözlemlenen meteor yağmurlarından biri. Özellikle atmosferde hızla ilerleyen parçacıkların oluşturduğu parlak izler, bu gökyüzü olayının en belirgin özellikleri arasında bulunuyor.

NASA'ya göre Orionid meteor yağmurunun zirvesinde, ideal ve karanlık gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görülebiliyor. Ayrıca zirve gecesinin ardından meteor yoğunluğu da zamanla azalıyor.

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ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR, TELESKOP GEREKLİ Mİ?

Meteorları izlemek için teleskop, dürbün veya başka bir astronomi ekipmanına ihtiyaç bulunmuyor.

Gözlem yapmak isteyenlerin dikkat edebileceği noktalar şöyle:

  • Sokak lambalarından ve yoğun şehir ışıklarından uzak bir yer seçilmeli.
  • Hava tahmini kontrol edilerek bulutsuz geceler tercih edilmeli.
  • Gözlerin karanlığa alışması için bir süre beklenmeli.
  • Telefon ekranının parlak ışığına uzun süre bakılmamalı.
  • Gökyüzünün mümkün olduğunca geniş bir bölümü izlenmeli.
  • Gece boyunca değişen hava sıcaklığına karşı uygun kıyafetler tercih edilmeli.

ORİONİD METEOR YAĞMURUNDAN SONRA HANGİ GÖKYÜZÜ OLAYI VAR?

Orionidlerin kasım ayının ilk haftasında sona ermesinin ardından gökyüzü meraklılarını yeni meteor yağmurları bekliyor. Bir sonraki dikkat çekici meteor yağmuru Leonidler olacak. Leonid meteor yağmuru 6-30 Kasım tarihleri arasında etkinlik gösterecek ve 16-17 Kasım gecesinde zirveye ulaşacak.

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Orionid meteor yağmuru bitti mi, Türkiye'den görülebilir mi? Orionid meteor yağmuru zirve yaptı!
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