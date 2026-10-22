Orionid meteor yağmuru bitti mi, Türkiye’den görülebilir mi? Orionid meteor yağmuru zirve yaptı!

ORİONİD METEOR YAĞMURU BİTTİ Mİ?

Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yoğun dönemini yaşadı. Her yıl Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı parçacıklarla ortaya çıkan bu doğa olayı, zirve gecesinin ardından da devam ediyor.

Gökyüzü takvimine göre 2 Ekim'de başlayan meteor hareketliliği, 7 Kasım tarihine kadar sürecek. Ancak en yoğun gece geride kaldığı için ilerleyen günlerde görülebilecek meteor sayısının azalması bekleniyor.