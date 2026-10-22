Orionid meteor yağmuru bitti mi, Türkiye’den görülebilir mi? Orionid meteor yağmuru zirve yaptı!

Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Orionidler, zirve gecesinin ardından da ilgi görmeye devam ediyor. Gökyüzünde beliren ışık izlerini yakalamak isteyenler için önümüzdeki gecelerin yeni bir fırsat sunup sunmayacağı ve meteor yağmurunun ne zaman tamamen sona ereceği ise henüz yanıt bekleyen sorular arasında.
Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yoğun dönemini yaşadı. Her yıl Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı parçacıklarla ortaya çıkan bu doğa olayı, zirve gecesinin ardından da devam ediyor.
Gökyüzü takvimine göre 2 Ekim'de başlayan meteor hareketliliği, 7 Kasım tarihine kadar sürecek. Ancak en yoğun gece geride kaldığı için ilerleyen günlerde görülebilecek meteor sayısının azalması bekleniyor.
Orionidler, hem Kuzey hem de Güney Yarım Küre'den gözlemlenebilen gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Orionid meteor yağmuru, 22 Ekim itibarıyla Türkiye'den de görülebilir. Gökyüzünün açık olması durumunda meteorların oluşturduğu ışık izlerini çıplak gözle fark etmek mümkün. Özellikle şehir merkezlerinden uzak, karanlık alanlarda meteorları görme ihtimali artıyor.
Orionidler, her yıl düzenli olarak gözlemlenen meteor yağmurlarından biri. Özellikle atmosferde hızla ilerleyen parçacıkların oluşturduğu parlak izler, bu gökyüzü olayının en belirgin özellikleri arasında bulunuyor.
NASA'ya göre Orionid meteor yağmurunun zirvesinde, ideal ve karanlık gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görülebiliyor. Ayrıca zirve gecesinin ardından meteor yoğunluğu da zamanla azalıyor.
Meteorları izlemek için teleskop, dürbün veya başka bir astronomi ekipmanına ihtiyaç bulunmuyor.
Gözlem yapmak isteyenlerin dikkat edebileceği noktalar şöyle:
Orionidlerin kasım ayının ilk haftasında sona ermesinin ardından gökyüzü meraklılarını yeni meteor yağmurları bekliyor. Bir sonraki dikkat çekici meteor yağmuru Leonidler olacak. Leonid meteor yağmuru 6-30 Kasım tarihleri arasında etkinlik gösterecek ve 16-17 Kasım gecesinde zirveye ulaşacak.