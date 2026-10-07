Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gözler ekim gökyüzünde!

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Ekim gecelerinde görülen Orionidlerin ardında gökyüzünün en tanınmış kuyruklu yıldızlarından biri var. Meteor yağmurunun kaynağını 1P/Halley, yani Halley Kuyruklu Yıldızı oluşturuyor.

Halley, Güneş çevresindeki yolculuğu sırasında yörüngesinde küçük kaya ve toz parçaları bırakıyor. Dünya her yıl bu kalıntıların bulunduğu bölgeden geçerken parçacıklar atmosfere yüksek hızla giriyor ve yanarak gökyüzünde meteor olarak gördüğümüz ışık izlerini oluşturuyor.

Halley Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki bir turunu yaklaşık 76 yılda tamamlıyor. Güneş'e en yakın konumundan son olarak 1986 yılında geçen kuyruklu yıldızın Dünya'dan yeniden belirgin biçimde görülebileceği dönem ise 2061 olacak.