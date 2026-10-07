Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gözler ekim gökyüzünde!

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın ardında bıraktığı izler, ekim gecelerinde yeniden Dünya atmosferiyle buluşacak. Karanlık ve açık bir gökyüzünde iz bırakacak meteorlar, özellikle gece yarısından sonraki saatlerde daha rahat seçilebilecek. Orionid meteor yağmuru yaklaşırken, zirve gecesinin hangi tarihe denk geldiği de gökyüzü meraklılarının takviminde yerini aldı.
Ekim gökyüzünün dikkat çeken olaylarından Orionid meteor yağmuru, 2 Ekim ile 7 Kasım 2026 tarihleri arasında aktif olacak. Gökyüzündeki hareketliliğin en yoğun olduğu dönem ise 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece yaşanacak.
Uygun gözlem koşullarında zirve gecesinde saatte en fazla 20 gök taşı görülebilecek. Ancak görülebilecek gerçek sayı; hava koşulları, ışık kirliliği ve Ay'ın parlaklığına göre değişebilecek.
Orionidler her iki yarım küreden de gözlemlenebiliyor. Bu nedenle Türkiye'de de hava açık olduğu sürece meteor yağmurunu çıplak gözle izlemek mümkün olacak. Teleskop ya da dürbün kullanmak gerekmiyor.
Şehir ışıklarından uzak, görüş alanı geniş ve karanlık bir nokta seçmek meteorları fark etmeyi kolaylaştıracak.
Ekim gecelerinde görülen Orionidlerin ardında gökyüzünün en tanınmış kuyruklu yıldızlarından biri var. Meteor yağmurunun kaynağını 1P/Halley, yani Halley Kuyruklu Yıldızı oluşturuyor.
Halley, Güneş çevresindeki yolculuğu sırasında yörüngesinde küçük kaya ve toz parçaları bırakıyor. Dünya her yıl bu kalıntıların bulunduğu bölgeden geçerken parçacıklar atmosfere yüksek hızla giriyor ve yanarak gökyüzünde meteor olarak gördüğümüz ışık izlerini oluşturuyor.
Halley Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki bir turunu yaklaşık 76 yılda tamamlıyor. Güneş'e en yakın konumundan son olarak 1986 yılında geçen kuyruklu yıldızın Dünya'dan yeniden belirgin biçimde görülebileceği dönem ise 2061 olacak.
Karanlık bir gökyüzünde ve uygun şartlarda Orionidlerin zirvesi sırasında saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görülebiliyor. NASA, Orionidleri parlak ve oldukça hızlı meteorlarıyla bilinen yağmurlardan biri olarak tanımlıyor.
Meteorların Dünya atmosferine giriş hızları saniyede yaklaşık 66 kilometreye ulaşıyor. Bu yüksek hız nedeniyle bazı Orionidler gökyüzünde kısa süreli parlak izler bırakabiliyor.