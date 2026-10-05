Venüs retrosu ne zaman bitecek, hangi burçları etkileyecek? 2026 Venüs retrosu başladı!

Gökyüzünde geçmişle bugünü yeniden karşı karşıya getiren bir dönem başladı. Venüs retrosu, ilişkilerden maddi konulara kadar birçok başlıkta eski meseleleri yeniden hatırlatabilir. Venüs retrosu süresince burçlara göre farklı temalar gündeme gelebilir.
2026 yılının dikkat çeken gökyüzü hareketlerinden Venüs retrosu 3 Ekim'de Akrep burcunda başladı. Yaklaşık altı hafta sürecek geri hareket, Türkiye saatiyle 14 Kasım 2026'da sona erecek. Venüs bu tarihten itibaren yeniden ileri harekete geçecek.
Retro boyunca gökyüzündeki hikaye tek bir burçta ilerlemiyor. Venüs, 25 Ekim'e kadar Akrep'te kalacak; ardından geri hareketini sürdürerek Terazi burcuna geçecek. Bu nedenle dönemin ilk ve ikinci yarısında astrolojik olarak farklı konuların ağırlık kazanması bekleniyor.
Venüs geri hareketine Akrep burcunda başladı. Astrolojide Akrep; yakınlık, güven, tutku, ortak paylaşımlar ve ilişkilerin daha derinde kalan taraflarıyla bağdaştırılıyor. Bu nedenle retronun ilk bölümünde geçmişten kalan duygusal meselelerin ya da tamamlanmamış konuşmaların yeniden önümüze gelebileceği yorumları yapılıyor.
25 Ekim'de Terazi'ye dönecek Venüs ile birlikte vurgu biraz değişecek. İlişkilerde denge, karşılıklılık, beklentiler ve kişisel sınırlar daha fazla gündeme gelebilir. Astrolojik yorumlarda bu dönem, "ben ne istiyorum?" sorusunun yanında "ilişkide ne kadar veriyor, ne kadar alıyorum?" değerlendirmesiyle de ilişkilendiriliyor.
Venüs retrosunun etkileri astrolojide yalnızca birkaç burçla sınırlandırılmıyor. Doğum haritasındaki Venüs, yükselen ve diğer gezegen yerleşimlerine göre 12 burcun tamamında farklı konuların öne çıkabileceği kabul ediliyor.
2026 döngüsüne ilişkin astrolojik yorumlarda Boğa, Başak ve Oğlak için sürecin daha yoğun hissedilebileceği; Yengeç, Akrep ve Balık tarafında ise duygusal sınırlar ve ilişkilerin daha zorlayıcı başlıklar yaratabileceği belirtiliyor. İkizler, Terazi ve Kova için değişimlerin daha farklı fırsatlar doğurabileceği değerlendirmeleri bulunuyor.
"Retro", bir gezegenin gerçekten yörüngesinde geriye gitmesi anlamına gelmiyor. Dünya'dan bakıldığında gezegenin gökyüzündeki hareketi bir süre için geriye doğru ilerliyormuş gibi görünüyor.
Astrolojide ise bu görünür geri hareket, ilgili gezegenin temsil ettiği konuların yeniden değerlendirilmesiyle yorumlanıyor. Venüs söz konusu olduğunda aşk, ilişkiler, para, estetik, zevkler ve kişisel değerler ön plana çıkıyor.
Venüs retrosu Merkür retrosu kadar sık yaşanmıyor. Yaklaşık 18 ayda bir gerçekleşiyor ve ortalama altı hafta devam ediyor. Bu nedenle astroloji takviminde daha seyrek görülen retro dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.