Venüs retrosu ne zaman bitecek, hangi burçları etkileyecek? 2026 Venüs retrosu başladı!

2026 VENÜS RETROSU HANGİ BURÇTA?

Venüs geri hareketine Akrep burcunda başladı. Astrolojide Akrep; yakınlık, güven, tutku, ortak paylaşımlar ve ilişkilerin daha derinde kalan taraflarıyla bağdaştırılıyor. Bu nedenle retronun ilk bölümünde geçmişten kalan duygusal meselelerin ya da tamamlanmamış konuşmaların yeniden önümüze gelebileceği yorumları yapılıyor.

25 Ekim'de Terazi'ye dönecek Venüs ile birlikte vurgu biraz değişecek. İlişkilerde denge, karşılıklılık, beklentiler ve kişisel sınırlar daha fazla gündeme gelebilir. Astrolojik yorumlarda bu dönem, "ben ne istiyorum?" sorusunun yanında "ilişkide ne kadar veriyor, ne kadar alıyorum?" değerlendirmesiyle de ilişkilendiriliyor.