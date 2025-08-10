Haberler Yaşam Haberleri Orman yangını 5 saatte söndürüldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Kazandağı mahallesinde ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın 5 saatte söndürüldü. Ormanlık alandaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gece boyunca yangına 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personel ile müdahale etti. Yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılırken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

