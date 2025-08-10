Orman yangını 5 saatte söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gece boyunca yangına 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personel ile müdahale etti. Yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılırken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.