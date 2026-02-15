Ortaklık vaadiyle arabamı sattırdı

Yazar Zeynep İpek İleriak, 2021'de erkek arkadaşı olan Kenan Or'un bir güzellik merkezi şubesi açmak için kendisinden maddi destek istediğini, 2020 model aracını satarak elde ettiği paranın 100 bin TL'sini ortaklık payı olarak verdiğini ileri sürdü. Ancak işyerinin açılmasının ardından ortaklığın gerçekleşmediğini ve parasını geri alamadığını belirten İleriak, "dolandırıcılık" suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Hazırlanan iddianamede, Or hakkında "dolancırıclık" suçu uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kenan Or ise "Bana verdiği 100 bin TL borçtur, resmi ortaklığı babasından kalan maaşın kesilmemesi için istememiştir" diyerek beraatini talep etti.

NESLİM GÜNGEN TANIK OLDU

Güzellik merkezleri sahibi tutuklu Neslim Güngen, tanık olarak katıldığı duruşmada "İpek Hanım'ın bu iş için arabasını sattığını ve peşinatın bu şekilde ödendiğini biliyorum. Ayrıldıklarında İpek bana, Kenan'ın işyerini kardeşinin üzerine yaptığını ve kendisini dışladığını anlatmıştı" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.