Oruç Baba Türbesinde Ramazan yoğunluğu

Ramazan ayının ilk günü iftara saatler kala Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde yoğunluk oluştu. Geçmiş Ramazan aylarında duaları gerçekleşen ve dua etmek isteyen vatandaşlar sirkelerini ve ekmeklerini alarak Oruç baba Türbesine koştular.

Ramazan Ayı'nın ilk günü Fatih'te bulunan 'Oruç Baba Türbesi'nde, iftara saatler kala türbeye yoğunluk yaşandı. Türbeye gelenler, geleneksel olarak sirke, şeker, lokum dağıtıp, dua etti. Gelenlerin bir kısmı ise türbenin mermer taşına tesbihler astı, cüzdan ve ev anahtarlarını sürerek, dualar etti.

'10-15 BİN KİŞİ GELİYOR'

Türbeye bakan Ertekin Korkmaz, ''Buranın eskilerinden biriyim. Bu türbenin içinde dünyaya geldim. Elimizden geldiği kadar buraya bakmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın 1.günü binlerce insan buraya gelir buradan bir şeyler bekler tabii önce Allah'tan niyet etmek lazım fakat ramazanın 1. günü buraya en az 10, 15 bin kişi buraya geliyor. Ben ilk günü işimi gücümü bırakıyorum, çok kalabalık oluyor. Zaten saat 06.00'dan sonra gelirseniz göreceksiniz. Anahtarını sürtüyorlar ev için, araba anahtarı sürtüyorlar araba için, hasta olan eşyasını sürtüyor iyileşmesi için, nişanını atan yüzüğünü atıyor. Bir hafta boyunca buradan milletten şeker, sirke topluyorsunuz. 7 gün boyunca o şekerle sirkeyle orucunuzu açıyorsunuz'' şeklinde konuştu.

DİLEKERİ KABUL OLANLAR ORUÇBABAYA TEKRAR GELDİ

Ramazanın ilk günü Oruç baba Türbesinde yaşanan yoğunluk dikkat çekerken ellerinde sirke, şeker ve lokumla gelenler geçen Ramazan başında Oruç baba Türbesinde bulundukları dileklerin gerçekleşmesi sonucu tekrar geldiklerini ve dileklerinin gerçekleşmesinden dolayı şeker ve lokum dağıttıklarını söylediler.