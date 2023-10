Osmaniye’de depremzedeler konutlarına Aralık’ta yerleşecek

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutların ilk etabının Aralık ayında teslim edileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kaybı ve yıkıma neden olduğu kentte, afetin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı konut yapım çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.

Depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine inşa edilecek 12 bin 243 konuttan 4 bininin yapımı devam ediyor. 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilen konutların ilk etabının hak sahiplerine teslimine Aralık ayında başlanması hedefleniyor.

Toprakkale ilçesindeki inşaat alanını ve yapımı tamamlanan örnek daireyi gezen Vali Erdinç Yılmaz, şunları söyledi: "Şu an konutlarımızın inşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Aralık'ta konutlarımız teslim edilmeye başlanacak. Bin 700 konutumuz da ihale aşamasında. Konutlarımız gerçekten çok sağlam, depreme dayanıklı, modern bir şekilde yapılmaktadır. Bir an evvel bitirip, depremde evi yıkılan, evi ağır hasarlı olan, depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlarımızın bu konutları hizmetlerine sunmak istiyoruz. Bu çalışmaları yapan Toplu Konut İdaremize, burada görev yapan mühendislerimize, işçilerimize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, AFAD'ımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir an evvel konutları bitirip kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda bitmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.