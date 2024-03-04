Osmaniye'de "Mahzen-3" operasyonu! 2 suç örgütü çökertildi

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin kasten adam öldürme, kasten yaralama, işyeri kurşunlama ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.





SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇÖKERTİLDİ

Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.







Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 ruhsatsız tabanca, 32 tüfek, 1 kilo 500 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.





"SOKAKLARDA SİZE YER YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.







Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok" şeklinde açıklamada bulundu.