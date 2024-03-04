“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video
Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu."
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