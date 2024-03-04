Video Haber “Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video
“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video

“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video

04.03.2024 | 09:07

Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiği belirtildi. Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 02:11
“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 04.03.2024 | 09:07
Murat Kurum: Nisan gelecek yüzler gülecek | Video 01:17
Murat Kurum: Nisan gelecek yüzler gülecek | Video 04.03.2024 | 09:10
Başkan Erdoğan’dan Muğla’da 31 Mart mesajı: Milli irade bayramını ilan edeceğiz | Video 36:34
Başkan Erdoğan'dan Muğla'da 31 Mart mesajı: "Milli irade bayramını ilan edeceğiz" | Video 03.03.2024 | 16:50
Başkan Erdoğan’ı görmek isteyen 85 yaşındaki vatandaş: “Allah O’nu başımızdan eksik etmesin” | Video 01:28
Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen 85 yaşındaki vatandaş: “Allah O’nu başımızdan eksik etmesin” | Video 03.03.2024 | 15:28
Bakan Fidan: Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var | Video 21:18
Bakan Fidan: "Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var" | Video 03.03.2024 | 13:20
Manavgatlı İbrahim Amca, Murat Kurum’u anlattı: Benim oğlum İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak | Video 01:21
Manavgatlı İbrahim Amca, Murat Kurum'u anlattı: "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak" | Video 03.03.2024 | 12:29
MSB HİSAR-O’nun yeni görüntülerini paylaştı | Video 01:08
MSB HİSAR-O’nun yeni görüntülerini paylaştı | Video 03.03.2024 | 12:30
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti | Video 08:00
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti | Video 03.03.2024 | 08:32
Başkan Erdoğan ile ziyaret ettiği hasta arasında gülümseten diyalog 00:48
Başkan Erdoğan ile ziyaret ettiği hasta arasında gülümseten diyalog 03.03.2024 | 02:28
CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı’dan ittifak itirafı 01:28
CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı 03.03.2024 | 01:15
Jandarmadan Ölüdeniz’de anlamlı pankart | VİDEOHABER 01:02
Jandarmadan Ölüdeniz’de anlamlı pankart | VİDEOHABER 02.03.2024 | 23:52
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü 00:43
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü 02.03.2024 | 22:09
Putin’in sağ kolu A Haber’e konuştu 05:21
Putin'in sağ kolu A Haber'e konuştu 02.03.2024 | 21:59
Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi 00:50
Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi 02.03.2024 | 21:40
Mardin’de tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti 01:01
Mardin'de tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti 02.03.2024 | 21:40
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 00:57
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 02.03.2024 | 18:55
Pakistan’da seçim protestoları sürüyor 01:42
Pakistan’da seçim protestoları sürüyor 02.03.2024 | 18:43
Bayraktar Akıncı İHA- 230 füzesi ile tam isabetle vurdu! 00:59
Bayraktar Akıncı İHA- 230 füzesi ile tam isabetle vurdu! 02.03.2024 | 18:30
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor 01:30
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor 02.03.2024 | 18:17
Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi 14:32
Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi 02.03.2024 | 18:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA