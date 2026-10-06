ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ: KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve lise düzeyinde eğitim veren okullardan mezun ya da mezun olabilecek durumdaki adayların katıldığı 2026 KPSS ortaöğretim oturumu için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Böylece KPSS Ortaöğretim (lise) kılavuzu ile sınav takvimi ve sürecine dair tüm gelişmeler adayların yakın takibinde yer aldı.