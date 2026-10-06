ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ: KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve lise düzeyinde eğitim veren okullardan mezun ya da mezun olabilecek durumdaki adayların katıldığı 2026 KPSS ortaöğretim oturumu için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Böylece KPSS Ortaöğretim (lise) kılavuzu ile sınav takvimi ve sürecine dair tüm gelişmeler adayların yakın takibinde yer aldı.
ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim tarihleri netleşti. Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar sınav giriş belgelerini resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak alabilecek. Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında cihazınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS ortaöğretim (lise) sonuç tarihi de yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
KPSS ortaöğretim düzeyindeki oturumda adayların karşısına 120 soru çıkacak. Türkçe ve matematik sorularının yer aldığı Genel Yetenek ve tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerden oluşan Genel Kültür testleri için toplam 130 dakika süre verilecek.
2026-KPSS Ortaöğretim: Başvuruların Alınması https://t.co/LHv75fFb8U https://t.co/MWUX8AcZ4e— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 27, 2026