Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ: KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:52

ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ: KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran lise mezunlarının katılım sağlayacağı 2026 KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Başvuru süreçlerini tamamlayan adaylar, "KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" sorularını merakla araştırıyor. İşte ÖSYM takvimi ile tüm detaylar...

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ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ: KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve lise düzeyinde eğitim veren okullardan mezun ya da mezun olabilecek durumdaki adayların katıldığı 2026 KPSS ortaöğretim oturumu için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Böylece KPSS Ortaöğretim (lise) kılavuzu ile sınav takvimi ve sürecine dair tüm gelişmeler adayların yakın takibinde yer aldı.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim tarihleri netleşti. Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar sınav giriş belgelerini resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak alabilecek. Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında cihazınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

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ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS ortaöğretim (lise) sonuç tarihi de yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM ile KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?

KPSS ortaöğretim düzeyindeki oturumda adayların karşısına 120 soru çıkacak. Türkçe ve matematik sorularının yer aldığı Genel Yetenek ve tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerden oluşan Genel Kültür testleri için toplam 130 dakika süre verilecek.

BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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