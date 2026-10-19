ÖSYM ALES 3 geç başvuru tarihi: ALES 3 geç başvuruları ne zaman başlayacak, ücret kaç TL?

ALES 3 için 7 Ekim'de başlayan başvuru süreci, 15 Ekim itibarıyla geride kaldı. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru ekranı açılıyor. Başvuruların hangi gün alınacağı, işlemlerin nereden yapılacağı ve adayların ödeyeceği sınav ücreti de belli oldu.