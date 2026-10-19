ÖSYM ALES 3 geç başvuru tarihi: ALES 3 geç başvuruları ne zaman başlayacak, ücret kaç TL?

ALES 3 için 7 Ekim'de başlayan başvuru süreci, 15 Ekim itibarıyla geride kaldı. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru ekranı açılıyor. Başvuruların hangi gün alınacağı, işlemlerin nereden yapılacağı ve adayların ödeyeceği sınav ücreti de belli oldu.
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM'nin belirlediği ek süre yaklaşıyor. 2026 ALES 3 geç başvuruları, 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da başlıyor. Sınava katılmak isteyenler, aynı gün saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
Geç başvurular yalnızca bir gün alınacağı için adayların hem başvuru formunu doldurması hem de sınav ücretini belirlenen saatler içerisinde yatırması gerekiyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu için geç başvuru ücreti de belli oldu. Normal başvuru döneminde 1.200 TL olarak uygulanan sınav bedeli, geç başvuru gününde 1.800 TL olacak.
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Başvuru dönemini değerlendirmek isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak başvuru formunu tamamlayabilirsiniz.
Geç başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla yatırabilecek. Ödeme işlemleri için sanalpos.osym.gov.tr adresi kullanılacak. Adayların ödeme sonrasında işlemin başarılı şekilde tamamlandığından emin olması gerekiyor.
ÖSYM SINAV ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
Geç başvuru işlemlerini tamamlayan adayların önünde bu kez sınav hazırlığı bulunuyor. Yılın üçüncü ve son ALES oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar, kasım ayının son haftasında sınavda ter dökecek.
Sınava giriş belgeleri ise ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini AİS üzerinden öğrenebilecek.