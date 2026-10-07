ÖSYM EKPSS TERCİHLERİ 2026 | EKPSS tercihleri başladı mı, kadro ve kontenjanlar nasıl öğrenilecek?

EKPSS'de sınav sürecini geride bırakan adaylar için yerleştirme takvimindeki bir sonraki durak tercih dönemi olacak. Tercih ekranı açılmadan önce adayların puan ve mezuniyet bilgilerini kontrol ederek hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Kadro sayıları, kontenjanlar ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar ise ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla belli olacak.
Nisan ayında yapılan EKPSS'nin ardından gerçekleştirilecek yeni yerleştirme dönemi için ÖSYM tarafından tercih tarihleri açıklanmadı. Sınav puanını kamu kadrolarında değerlendirmek isteyen adayların beklediği bir sonraki adım, tercih kılavuzunun yayımlanması olacak. Kılavuzla birlikte başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ile açılacak kadrolar da ortaya çıkacak.
Tercih dönemi açıldığında işlemlerin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapılması bekleniyor. Önceki EKPSS yerleştirmelerinde adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak seçimlerini elektronik ortamda tamamladı.
Ekran açıldığında adayların kendi eğitim düzeylerine uygun kadroları incelemesi, aranan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmesi ve tercihlerini buna göre sıralaması gerekecek.
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Hangi kurumun kaç kişilik kadro açacağı, görev unvanları ve kontenjanların eğitim düzeylerine göre dağılımı tercih kılavuzundaki tablolarda gösterilecek.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için uygun kadrolar birbirinden ayrılırken, her pozisyonun yanında adayda aranan mezuniyet ve diğer koşulları gösteren nitelik kodları da bulunacak. Şartların tamamının kontrol edilmesi gerekiyor.
2026 EKPSS 19 Nisan'da uygulandı. ÖSYM başvuruları 4-24 Şubat tarihleri arasında aldı. Sınavın ardından sonuçlar 12 Mayıs günü açıklandı. Bundan sonraki aşamada adayların gözü, yeni tercih döneminin tarihlerini ve kamu kurumlarının açacağı kadroları gösterecek ÖSYM duyurusunda olacak.