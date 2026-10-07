ÖSYM EKPSS TERCİHLERİ 2026 | EKPSS tercihleri başladı mı, kadro ve kontenjanlar nasıl öğrenilecek?

EKPSS KADRO VE KONTENJANLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Hangi kurumun kaç kişilik kadro açacağı, görev unvanları ve kontenjanların eğitim düzeylerine göre dağılımı tercih kılavuzundaki tablolarda gösterilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için uygun kadrolar birbirinden ayrılırken, her pozisyonun yanında adayda aranan mezuniyet ve diğer koşulları gösteren nitelik kodları da bulunacak. Şartların tamamının kontrol edilmesi gerekiyor.