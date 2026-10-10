ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026: KPSS branş bazında sıralama ne zaman belli olacak, nasıl sorgulanır?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARDA NE İŞE YARAR?

Yüksek bir KPSS puanı almak, kamuya yerleşmek isteyenler için önemli bir avantaj sağlasa da tercih döneminde tek başına yeterli olmuyor. Aynı bölümden mezun olan adayların puan dağılımı da kadro seçiminde fikir veriyor.

Branş bazında sıralamalar sayesinde adaylar, kendi alanlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabiliyor. Ancak bu listeler kesin atama sırası anlamına gelmiyor. Açılacak kontenjanlar, kurumların aradığı nitelikler ve yapılan tercihler de yerleştirmelerde belirleyici oluyor.