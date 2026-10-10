ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026: KPSS branş bazında sıralama ne zaman belli olacak, nasıl sorgulanır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce lisans mezunu için sınav puanlarının ardından tercih hesapları başladı. Kadro ve kontenjanları değerlendirirken rakipleri arasındaki yerini de görmek isteyen adayların gözleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yayımlanacak duyuruya çevrildi.
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim'de adayların erişimine açtı. Ancak aynı branşta sınava girenlerin başarı sırasını gösteren listeler henüz yayımlanmadı. Branş bazında sıralamaların açıklanacağı güne ilişkin de resmi bir tarih sunulmadı.
Listenin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Yeni bir açıklama yapılması halinde adaylar, kendi alanlarındaki yerlerini öğrenebilecek.
Branş sıralamalarını öğrenmek isteyenler için adres ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi olacak. Listeler yayımlandığında adaylar, ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle hesaplarına giriş yapabilecek.
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Yüksek bir KPSS puanı almak, kamuya yerleşmek isteyenler için önemli bir avantaj sağlasa da tercih döneminde tek başına yeterli olmuyor. Aynı bölümden mezun olan adayların puan dağılımı da kadro seçiminde fikir veriyor.
Branş bazında sıralamalar sayesinde adaylar, kendi alanlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabiliyor. Ancak bu listeler kesin atama sırası anlamına gelmiyor. Açılacak kontenjanlar, kurumların aradığı nitelikler ve yapılan tercihler de yerleştirmelerde belirleyici oluyor.
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