ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ 2026: KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar sınav giriş belgelerini resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak alabilecek.

Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında cihazınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.