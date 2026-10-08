ÖSYM ÖZYES KAYIT TARİHLERİ 2026 | BESYO kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini tamamlayan adayların üniversite heyecanı yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Spor bilimleri programlarından birine yerleşenler için şimdi sıra, eğitim görecekleri üniversitedeki işlemleri tamamlamaya geldi.
Tercih döneminin ardından yerleştiği üniversite belli olan adaylar için şimdi takvimin son aşamasına geçiliyor. 2026 ÖZYES sonuçlarına göre bir spor bilimleri programına yerleşenlerin üniversite işlemleri 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.
ÖZYES yerleştirme sonuçları 7 Ekim'de erişime açılmıştı. Adayların sonuç belgesinde yer alan üniversiteye, belirlenen süreyi kaçırmadan başvurması gerekiyor.
Yerleşilen üniversiteye göre işlem şeklinin değişiklik göstermesi öngörülüyor. Bazı yükseköğretim kurumları öğrencileri şahsen öğrenci işleri birimine kabul ederken bazı üniversiteler çevrim içi kayıt imkanı da sunuyor. Kazanılan üniversitenin öğrenci işleri veya Spor Bilimleri Fakültesi sayfasında yayımlanan kayıt duyurusunun ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.
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Adaylardan genel olarak;
Adayların önündeki kısa takvim şöyle:
Süreç tamamlandığında öğrencilerin üniversite otomasyonuna giriş, ders seçimi ve akademik takvim gibi sonraki adımları da kendi kurumlarının öğrenci işleri sayfasından takip etmesi gerekecek.