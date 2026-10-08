Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM ÖZYES KAYIT TARİHLERİ 2026 | BESYO kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:09 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:10

ÖSYM ÖZYES KAYIT TARİHLERİ 2026 | BESYO kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÖZYES yerleştirme sonuçlarının ardından BESYO programlarına yerleşen adaylar için üniversite süreci başladı. Adaylar şimdi işlemlerin hangi tarihlerde yapılacağını, başvurunun nasıl tamamlanacağını ve hangi adımların izleneceğini araştırıyor. Peki, BESYO kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte ÖSYM ÖZYES kayıt tarihleri...

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ÖSYM ÖZYES KAYIT TARİHLERİ 2026 | BESYO kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
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ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini tamamlayan adayların üniversite heyecanı yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Spor bilimleri programlarından birine yerleşenler için şimdi sıra, eğitim görecekleri üniversitedeki işlemleri tamamlamaya geldi.

ÖZYES BESYO KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih döneminin ardından yerleştiği üniversite belli olan adaylar için şimdi takvimin son aşamasına geçiliyor. 2026 ÖZYES sonuçlarına göre bir spor bilimleri programına yerleşenlerin üniversite işlemleri 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

ÖZYES yerleştirme sonuçları 7 Ekim'de erişime açılmıştı. Adayların sonuç belgesinde yer alan üniversiteye, belirlenen süreyi kaçırmadan başvurması gerekiyor.

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BESYO KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleşilen üniversiteye göre işlem şeklinin değişiklik göstermesi öngörülüyor. Bazı yükseköğretim kurumları öğrencileri şahsen öğrenci işleri birimine kabul ederken bazı üniversiteler çevrim içi kayıt imkanı da sunuyor. Kazanılan üniversitenin öğrenci işleri veya Spor Bilimleri Fakültesi sayfasında yayımlanan kayıt duyurusunun ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

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ÖZYES KAYDI İÇİN HANGİ BELGELER İSTENEBİLİR?

Adaylardan genel olarak;

  • diploma veya mezuniyet belgesi,
  • ÖZYES yerleştirme sonuç belgesi,
  • T.C. kimlik kartı,
  • vesikalık fotoğraf,
  • gerekli durumlarda askerlik durum belgesi,
  • üniversitenin talep ettiği sağlık raporu istenebiliyor.

ÖZYES KAYIT TARİHLERİ 2026

Adayların önündeki kısa takvim şöyle:

  • ÖZYES yerleştirme sonuçları: 7 Ekim 2026
  • Üniversite kayıt başlangıcı: 12 Ekim 2026
  • Kayıtların son günü: 16 Ekim 2026

Süreç tamamlandığında öğrencilerin üniversite otomasyonuna giriş, ders seçimi ve akademik takvim gibi sonraki adımları da kendi kurumlarının öğrenci işleri sayfasından takip etmesi gerekecek.

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ÖSYM ÖZYES KAYIT TARİHLERİ 2026 | BESYO kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
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