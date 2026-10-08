ÖSYM ÖZYES KAYIT TARİHLERİ 2026 | BESYO kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

BESYO KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleşilen üniversiteye göre işlem şeklinin değişiklik göstermesi öngörülüyor. Bazı yükseköğretim kurumları öğrencileri şahsen öğrenci işleri birimine kabul ederken bazı üniversiteler çevrim içi kayıt imkanı da sunuyor. Kazanılan üniversitenin öğrenci işleri veya Spor Bilimleri Fakültesi sayfasında yayımlanan kayıt duyurusunun ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

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