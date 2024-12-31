Otizmli çocuğu yaz okuluna almayan yönetime ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), atipik otizmli A.Y.'yi yaz okuluna almayan okul yönetimine ayrımcılık cezası verdi. Atipik otizmli A.Y.'nin annesi, çocuğunu Bilecik'te atandığı üniversitenin anaokulunda yaz okuluna kaydettirmek istedi. Okul yönetimi personel yetersizliği ve çocuğun özel durumu nedeniyle A.Y.'yi yaz okuluna almadı. Anne, durumu hem il milli eğitim müdürlüğü hem de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ileterek şikâyetçi oldu. Olayı incelemek için uzman görevlendiren TİHEK, otizmli A.Y.'ye yönelik uygulamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. "Muhatap kurum tarafından engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır" denilerek okul yönetimine para cezası uygulandı.