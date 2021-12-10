Çekmeköy’deki otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı! Dehşet anları kamerada





7 İLÇEDE 182 KAMERA İNCELENDİ



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri bu iki olayla ilgili 7 farklı ilçede 182 kamera görüntüsünü tek tek inceledi. Yapılan çalışmalarda olayların sıradan bir olay olmadığı ve Eylül ayında Sancaktepe'de Ç.Ö. isimli şahsın yine aynı şekilde aracı ile seyir halindeyken uzun namlulu silah ile saldırıya uğradığı olayında bu konular le bağlantılı olduğu tespit edildi.