Çekmeköy’deki otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı! Dehşet anları kamerada

Özcan Erden'in içinde bulunduğu otomobil 18 Kasım perşembe akşamı saat 23.20 sıralarında, Şile Otoyolu'nda ilerliyordu. Bu sırada yanlarına yaklaşan bir aracın içerisinden uzun namlulu silahla ateş açıldı.
Olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine, kurşunların hedefindeki otomobil Taşdelen'de bir taksi durağının yanında terk halde bulundu. Otomobilde Özcan Erden'in cesedi ve bagajında bir çelik yelek bulundu. Emniyette 10 suç kaydı çıkan Özcan Erden'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
"YANIMIZA GELİP ATEŞ ETTİ"
Araştırma sürerken, Erden'in içince bulunduğu otomobili kullandığı belirlenen Ç.Ö., polis merkezine giderek, yaşananları anlattı. 21 suç kaydı olan Ç.Ö., "Araçla seyrederken plakasını alamadıkları bir aracın yanlarına gelip ateş ettiğini, Özcan'ın yaralandığını ve aracı Taşdelen'e bırakıp ayrıldığını öne sürdü.
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Polis, bölgedeki kamera görüntülerini toplarken, saldırının gerçekleştiği aracı ve saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.
PEŞ PEŞE OLAYLAR, ARAÇTA EL BOMBASI ÇIKTI
Çalışmalar sürerken Ataşehir'de çalıntı bir araç içerisinde 3 ağır makinalı silah, 1 tabanca, 1 el bombası ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri bu iki olayın bir biri ile bağlantılı olaylar olduğunu tespit etti.
7 İLÇEDE 182 KAMERA İNCELENDİ
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri bu iki olayla ilgili 7 farklı ilçede 182 kamera görüntüsünü tek tek inceledi. Yapılan çalışmalarda olayların sıradan bir olay olmadığı ve Eylül ayında Sancaktepe'de Ç.Ö. isimli şahsın yine aynı şekilde aracı ile seyir halindeyken uzun namlulu silah ile saldırıya uğradığı olayında bu konular le bağlantılı olduğu tespit edildi.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis bu olayların tamamının bir biri ile bağlantılı olduğunu ve Çekmeköy ile Sancaktepe'de bulunan 2 suç örgütünün husumeti yüzünden yaşandığını tespit etti.