Otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı | Video

İstanbul Çekmeköy'de Şile Otoyulu'nda terk halde bulunan bir otomobilin içerisinde 33 yaşındaki Özcan Erden'in cesedi bulundu. Uzun namlulu silahla vurulduğu öne sürülen Erden'i ölümüyle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tespiti yapılan 21 şüphelinin hepsini gözaltına aldı. Organize polisi Sancaktepe’de Eylül ayında yine araç içerisinde uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan Ç.Ö.’nün de olayının bu konuyla bağlantılı olduğunu tespit etti. İki olayın Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde bulunan iki farklı suç örgütünün aralarındaki husumetten kaynaklı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili 7 ilçede 182 kamera incelendi şüpheliler tek tek tespit edildi. Olay anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Özcan Erden'in içinde bulunduğu 34 EMS 688 plakalı otomobil 18 Kasım perşembe akşamı saat 23.20 sıralarında, Şile Otoyolu'nda ilerliyordu. Bu sırada yanlarına yaklaşan bir aracın içerisinden uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine, kurşunların hedefindeki otomobil Taşdelen'de bir taksi durağının yanında terk halde bulundu. Otomobilde Özcan Erden'in cesedi ve bagajında bir çelik yelek bulundu. Emniyette 10 suç kaydı çıkan Özcan Erden'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"YANIMIZA GELİP ATEŞ ETTİ"

Araştırma sürerken, Erden'in içince bulunduğu otomobili kullandığı belirlenen Ç.Ö., polis merkezine giderek, yaşananları anlattı. 21 suç kaydı olan Ç.Ö., "Araçla seyrederken plakasını alamadıkları bir aracın yanlarına gelip ateş ettiğini, Özcan'ın yaralandığını ve aracı Taşdelen'e bırakıp ayrıldığını öne sürdü. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini toplarken, saldırının gerçekleştiği aracı ve saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.

PEŞ PEŞE OLAYLAR, ARAÇTA EL BOMBASI ÇIKTI

Çalışmalar sürerken Ataşehir'de çalıntı bir araç içerisinde 3 ağır makinalı silah, 1 tabanca, 1 el bombası ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri bu iki olayın bir biri ile bağlantılı olaylar olduğunu tespit etti.

7 İLÇEDE 182 KAMERA İNCELENDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri bu iki olayla ilgili 7 farklı ilçede 182 kamera görüntüsünü tek tek inceledi. Yapılan çalışmalarda olayların sıradan bir olay olmadığı ve Eylül ayında Sancaktepe'de Ç.Ö. isimli şahsın yine aynı şekilde aracı ile seyir halindeyken uzun namlulu silah ile saldırıya uğradığı olayında bu konular le bağlantılı olduğu tespit edildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu olayların tamamının bir biri ile bağlantılı olduğunu ve Çekmeköy ile Sancaktepe'de bulunan 2 suç örgütünün husumeti yüzünden yaşandığını tespit etti.

Çalışmaların devamında olaylar ile ilgili olduğu değerlendirilen, 21 kişi tespit edildi. Organize polisi 36 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda silah mermi ve fişek ele geçirildi.