Otobüs durağında infaz

Ankara
'da, 46 yaşındaki Efrayim Babadağ, sabah işine gitmek için durakta otobüs beklerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 09.00 sıralarında Mamak
'ta meydana geldi. Restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için evinden çıkarak, 300 metre ilerideki otobüs durağına yürüdü. Babadağ'a, otobüs beklediği sırada kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne kurşun isabet eden Babadağ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Babadağ'ın cansız bedeni, Adli Tıp'a kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.