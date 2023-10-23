Otobüs şoförüne dayak: O anlar araç içi kamerasına yansıdı!

Yolcu sayısı fazla diye otobüs şoförünü tokatladı! O anlar kamerada | Video

Şoför Mürşit Şenocak ise otobüsün 54 yolcu kapasiteli olmasına rağmen içerde 51 yolcu olduğunu bu nedenle 4 yolcu daha alabileceğini söyledi. Bu sırada kadının yanındaki Mehmet Y., otobüs şoförü Şenocak'a saldırıp, darbetti. Diğer yolcuların araya girmesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Şoför Şenocak ise polisi arayıp, şikayetçi oldu. Olay otobüsün içindeki kameralara tarafından görüntülendi...