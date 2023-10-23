Yolcu sayısı fazla diye otobüs şoförünü tokatladı! O anlar kamerada | Video
Aydın'da ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şoförü, yolcu olarak otobüse binen bir kadının yakını olduğu belirtilen kişi tarafından darp edildi. İlginç planla dayak yiyen şoför neye uğradığını şaşırırken olayın sebebi ise diğer yolcuları ve duyanları şoke etti. Kadın yolcunun yakını olduğu belirtilen şahsın, otobüs şoförünü fazla yolcu aldığı ve yakını olan kadının otobüste yolculuk yaparken bileği acıdığı için dövdüğü öğrenildi.
Durakta arka kapıdan inen kadın yolcu ile bindiği otobüste şoför ile 'Nenden fazla yolcu alıyorsun' diye tartışmaya başlayan kadın yolcunun M.Y isimli yakınının tepkisi üzerine otobüs şoförü M.Ş. fazla yolcu almadığını açıklamaya çalıştı. M.Y.'nin sert ve öfkeli tavrı üzerine otobüs şoförü fazla yolcu almadığını belirtmek için bu defa otobüsün şoför mahallinde bulunan dijital yolcu gösterge panelini göstererek hiçbir suçu olmadığını ve kural ihlali yapmadığını göstermeye çalıştığı sırada, kadın yolcu yakınına bileğinin otobüse fazla yolcu alındığı için acıdığını ileri sürdü. Bunun üzerine herkesin şaşkın bakışları arasında M.Y. isimli şahıs otobüs şoförünü tokatladı. Araçtaki diğer yolcuların araya girmesiyle şüpheli şahıs ve kadın yolcu otobüsten dışarı atılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kamera kayıtları ile birlikte şoföre saldıran şahsı gözaltına aldı.
Kameralara anbean yansıyan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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