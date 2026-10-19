Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkiinde, Mersin Antalya D-400 karayolunda Silifke istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre U.Ş. (24) yönetimindeki 33 BGN 465 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada bir iş yerinde çalışan 34 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Ardından park halindeki iki araç ile bir iş yerindeki mermer bloklara çarpan otomobil durdu. Kazada F.Ö. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.